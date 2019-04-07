Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии

Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

За выступление с обручем 20-летняя гимнастка набрала 22,500 балла и опередила свою сестру Дину Аверину, а также занявшую третье место представительницу Белоруссии Екатерину Галкину.

Арина Аверина также стала лучшей в упражнениях с мячом, показав результат 22,400 балла. Второе место заняла гимнастка из Болгарии Боряна Калейн, тройку призёров замкнула Дина Аверина.

Ранее сообщалось, что россиянки выиграли золото в групповом многоборье в рамках этапа КМ по художественной гимнастике.