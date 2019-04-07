Россиянки выиграли золото в групповом многоборье в рамках этапа КМ по художественной гимнастике

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Сборная России по художественной гимнастике победила в групповом многоборье в рамках этапа Кубка мира в итальянском Пезаро.

Сборная России завоевала золотые медали с результатом 51,050 балла.

Второе место у команды Болгарии — 49,600. Третьими стали итальянки (49,400).

Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Италии.

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