Россиянки выиграли золото в групповом многоборье в рамках этапа КМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике победила в групповом многоборье в рамках этапа Кубка мира в итальянском Пезаро.

Сборная России завоевала золотые медали с результатом 51,050 балла. Второе место у команды Болгарии — 49,600. Третьими стали итальянки (49,400). Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Италии.