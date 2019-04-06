Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Италии

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, серебро завоевала её сестра Арина.

РИА Новости

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Дина Аверина стала победительницей в индивидуальном многоборье в рамках этапа Кубка мира в Пезаро, получив 85,750 балла за своё выступление. Серебряная медаль у её сестры Арины (83,750), третье место у представительницы Болгарии Боряны Калейн (80,400). Этап кубка мира по художественной гимнастике завершится 7 апреля. Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина завоевала два золота на этапе Гран-при во Франции.