Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Италии
- РИА Новости
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Дина Аверина стала победительницей в индивидуальном многоборье в рамках этапа Кубка мира в Пезаро, получив 85,750 балла за своё выступление.
Серебряная медаль у её сестры Арины (83,750), третье место у представительницы Болгарии Боряны Калейн (80,400).
Этап кубка мира по художественной гимнастике завершится 7 апреля.
Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина завоевала два золота на этапе Гран-при во Франции.