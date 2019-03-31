Гимнастка Дина Аверина завоевала два золота на этапе Гран-при во Франции

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с лентой и булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье.

В упражнениях с лентой 20-летняя спортсменка показала результат 20,100 балла, опередив представительницу Болгарии Калейн Боряну (19,800 балла), и израильтянку Лину Ашрам (19,100).

В упражнениях с булавами Дина Аверина набрала 22,350 балла. Второй стала её сестра Арина Аверина. Тройку замкнула представительница Белоруссии Екатерина Галкина.

Арина Аверина завоевала золото в упражнениях с мячом. Второй стала Ашрам, а третьей — Галкина.

В упражнениях с мячом Арина Аверина завоевала серебро. Золото досталось Ашрам, а бронза — украинке Владе Никольченко.

Россиянки также завоевали серебро в групповых упражнениях с пятью мячами, и бронзу — в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки стали первыми в групповых упражнениях в многоборье на этапе Гран-при.