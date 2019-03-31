Российские гимнастки стали первыми в групповых упражнениях в многоборье на этапе Гран-при

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях в многоборье во французском Тие.

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РИА Новости

Россиянки набрали 47,750 балла. Вторыми стали представительницы Украины (46,200), а замкнула тройку сильнейших команда Израиля (43,800). Ранее Арина Аверина завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике.