Лыжник Вылегжанин стал чемпионом России в марафоне классическим стилем
Максим Вылегжанин стал победителем марафона на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области.
- © Александр Вильф
- Reuters
Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 42,6 секунды.
Второе место занял Илья Семиков с отставанием 11,3 секунды, а замкнул тройку лучших Сергей Ардашев (+23,2).
Ранее Александр Большунов занял третье место в лыжном марафоне на 43 км в Норвегии.
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