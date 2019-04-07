Лыжник Вылегжанин стал чемпионом России в марафоне классическим стилем

Максим Вылегжанин стал победителем марафона на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области.

© Александр Вильф

Reuters

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 42,6 секунды. Второе место занял Илья Семиков с отставанием 11,3 секунды, а замкнул тройку лучших Сергей Ардашев (+23,2). Ранее Александр Большунов занял третье место в лыжном марафоне на 43 км в Норвегии.