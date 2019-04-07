СМИ: Форвард «Атлетико» Коста был удалён в игре с «Барселоной» за оскорбление матери арбитра
Как сообщает в Twitter журналист Ричард Мартин, форвард «Атлетико» Мадрид Диего Коста позволил себе оскорбительные высказывания в адрес матери главного арбитра матча, за что получил красную карточку на 28-й минуте встречи.
Об этом указано в судейском рапорте матча. Без Косты «Атлетико» дважды пропустил в концовке встречи и проиграл «Барселоне» со счётом 0:2.
Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд Касильяса по количеству победных матчей в Примере.