СМИ: Форвард «Атлетико» Коста был удалён в игре с «Барселоной» за оскорбление матери арбитра

Короткая ссылка
Нападающий «Атлетико» Мадрид получил красную карточку в матче 31-го тура против «Барселоны» за то, что оскорбил мать главного арбитра встречи Хесуса Хиля Мансано.

Как сообщает в Twitter журналист Ричард Мартин, форвард «Атлетико» Мадрид Диего Коста позволил себе оскорбительные высказывания в адрес матери главного арбитра матча, за что получил красную карточку на 28-й минуте встречи.

Об этом указано в судейском рапорте матча. Без Косты «Атлетико» дважды пропустил в концовке встречи и проиграл «Барселоне» со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд Касильяса по количеству победных матчей в Примере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить