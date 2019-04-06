Свищёв рассказал, чего не хватило российским кёрлингистам на ЧМ в Канаде

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал выступление мужской национальной команды на чемпионате мира по кёрлингу в канадском Летбридже.

«Нам не удалось пробиться в шестёрку. Это для нас, конечно, неутешительный факт. Неплохо играли, в некоторых матчах могли выиграть, но ошибки команды и игроков не позволили нам этого сделать. Мнение тренеров сборной такое: команде не хватило опыта и сыгранности», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что уровень команды позволял без особых проблем пробиться в плей-офф турнира.

«В некоторых матчах мы сами упускали победу», — добавил глава федерации.

Сборная России потеряла шансы на выход в плей-офф мирового первенства за два тура до завершения группового этапа, заняв в итоге девятое место и записав на свой счёт четыре победы и восемь поражений.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты уступили команде Японии в заключительном матче ЧМ.