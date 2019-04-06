Дзюба поддержал снявшегося с турнира UFC в Санкт-Петербурге Волкова
- Александр Волков
- globallookpress.com
- © Andy Rowland/imago sportfotodienst
«Саня! Представляю, насколько тебе и твоей команде сейчас обидно и нелегко! Но вы сильные и сможете преодолеть эту травму и этот период. Вернётесь ещё сильнее и злее! С нетерпением буду ждать твоего следующего боя!» — написал форвард в своём Instagram.
На турнире в Санкт-Петербурге Волков должен был сразиться с голландским бойцом Алистаром Оверимом. Заменит Александра в этом поединке другой россиянин, Алексей Олейник, занимающий девятое место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC.
Турнир состоится 20 апреля.
Ранее стала известна официальная причина снятия Волкова с турнира UFC в Санкт-Петербурге.