Футболист «Зенита» Азмун рассказал, как спасал людей в Иране

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своём участии в спасательной операции во время наводнения в Голестане.

«Когда беда случилась, я сперва немного подождал, чтобы посмотреть, как поведут себя люди, которые по своим должностям обязаны что-то сделать в сложившейся ситуации. Быстро понял, что нужно прийти на помощь, и поэтому я отправился туда», — цитирует форварда «Чемпионат».

По словам Азмуна, он чувствовал, что спасение людей было его долгом, — и это не было пиаром. Игрок также вспомнил о самом стрессовом моменте.

«Мы перевозили продовольствие на лодках. Надо было перекинуть с маленькой на большую, но вдруг подошёл человек, который стал толкать лодку. Существовала опасность, что лодка со всем добром просто перевернётся. Чтобы остановить его, мне пришлось повысить голос. Надо было дать ему понять, что его действия слишком рискованные. Вышла неприятная ситуация», — добавил Азмун.

Форвард является уроженцем иранской провинции Голестан, в которой в конце марта произошло наводнение из-за сильных дождей. Азмун воспользовался паузой в календаре выступлений «Зенита», чтобы лично помочь пострадавшим от наводнения в Иране.

Азмун перешёл в «Зенит» из казанского «Рубина» в зимнее трансферное окно. За это время он сыграл за новую команду восемь матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Азмун назван лучшим игроком марта в РПЛ.