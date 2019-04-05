СМИ: Вратарь «Кристал Пэлас» Хеннесси оправдан по делу о нацистском приветствии

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По итогам расследования, проведённого Футбольной ассоциацией Англии, голкипер «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси был признан невиновным.
СМИ: Вратарь «Кристал Пэлас» Хеннесси оправдан по делу о нацистском приветствии
  • Reuters

Как сообщает The Sun, после проверки Независимой регулирующей комиссии футбольной ассоциации вратарь «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси был оправдан по делу о нацистском приветствии.

Дело в отношении голкипера было открыто 23 января из-за публикации фото с командного обеда, на котором валлиец вытянул правую руку вверх. Сам футболист отвергал все обвинения в свой адрес, заявляя, что таким образом пытался привлечь внимание человека, делавшего снимок.  

Ранее сообщалось, что Ходжсон защищает вратаря «Пэлас» Хеннесси, изобразившего нацистское приветствие.

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