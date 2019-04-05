СМИ: Вратарь «Кристал Пэлас» Хеннесси оправдан по делу о нацистском приветствии
- Reuters
Как сообщает The Sun, после проверки Независимой регулирующей комиссии футбольной ассоциации вратарь «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси был оправдан по делу о нацистском приветствии.
Дело в отношении голкипера было открыто 23 января из-за публикации фото с командного обеда, на котором валлиец вытянул правую руку вверх. Сам футболист отвергал все обвинения в свой адрес, заявляя, что таким образом пытался привлечь внимание человека, делавшего снимок.
Ранее сообщалось, что Ходжсон защищает вратаря «Пэлас» Хеннесси, изобразившего нацистское приветствие.