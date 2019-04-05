СМИ: Вратарь «Кристал Пэлас» Хеннесси оправдан по делу о нацистском приветствии

По итогам расследования, проведённого Футбольной ассоциацией Англии, голкипер «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси был признан невиновным.

Как сообщает The Sun, после проверки Независимой регулирующей комиссии футбольной ассоциации вратарь «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси был оправдан по делу о нацистском приветствии.

Дело в отношении голкипера было открыто 23 января из-за публикации фото с командного обеда, на котором валлиец вытянул правую руку вверх. Сам футболист отвергал все обвинения в свой адрес, заявляя, что таким образом пытался привлечь внимание человека, делавшего снимок.

Ранее сообщалось, что Ходжсон защищает вратаря «Пэлас» Хеннесси, изобразившего нацистское приветствие.