Сборная Республики Коми победила в женской эстафете 4х5 км на ЧР по лыжным гонкам
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
- globallookpress.com
Победу в гонке одержала сборная Республики Коми в составе Анастасии Власовой, Ольги Царёвой, Виктории Мелиной и Юлии Белоруковой.
Второе место у Татарстана-1, который представляли Светлана Кузнецова, Лариса Рясина, Диляра Сабирзянова и Анна Нечаевская.
Бронзовые медали завоевали лыжницы из Московской области. В составе команды выступали Габриелла Калугер, Наталья Непряева, Ольга Яшина и Кристина Кускова.
Ранее сообщалось, что лыжница Непряева высказалась о соперничестве с представительницами Норвегии.