Сборная Республики Коми победила в женской эстафете 4х5 км на ЧР по лыжным гонкам

На чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области состоялась эстафетная гонка 4х5 км у женщин.

Победу в гонке одержала сборная Республики Коми в составе Анастасии Власовой, Ольги Царёвой, Виктории Мелиной и Юлии Белоруковой.

Второе место у Татарстана-1, который представляли Светлана Кузнецова, Лариса Рясина, Диляра Сабирзянова и Анна Нечаевская.

Бронзовые медали завоевали лыжницы из Московской области. В составе команды выступали Габриелла Калугер, Наталья Непряева, Ольга Яшина и Кристина Кускова.

Ранее сообщалось, что лыжница Непряева высказалась о соперничестве с представительницами Норвегии.