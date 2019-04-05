Кубинский волейболист Камехо высказался о скандале в балетной школе Петербурга с участием своей жены

Волейболист «Зенита» Ореоль Камехо прокомментировал инцидент в балетной школе Санкт-Петербурга, где некоторые родители запрещали своим детям общаться с дочерью спортсмена.

«Я бы не очень хотел вдаваться в подробности случившегося. Все мы равны, причём не только в России, но и в других странах. Возможно, в той ситуации возникло некоторое недопонимание. Но это уже в прошлом. За то время, что я играл в Новосибирске и Санкт-Петербурге, познакомился с множеством замечательных людей», — заявил Камехо в интервью RT.

Также доигровщик «Зенита» добавил, что лично с ним в России ничего подобного не случалось.

Ранее кубинский волейболист выразил надежду, что не столкнётся с расизмом в сборной России, как футболист Ари.