Кубинский волейболист надеется, что не столкнётся с расизмом в сборной России, как футболист Ари

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Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Ореоль Камехо, получивший российское гражданство, выразил надежду, что не столкнётся с расизмом из-за приглашения в сборную России, как футболист Ари.
Кубинский волейболист надеется, что не столкнётся с расизмом в сборной России, как футболист Ари
  • РИА Новости

«Когда я получил приглашение в сборную, у меня возникали мысли о расизме. Возможно, люди, которые мыслят такими категориями существуют и в волейболе, но утверждать с уверенностью не стану. Надеюсь, что если пробьюсь в сборную, то не столкнусь с чем-то подобным и все ребята примут меня с теплотой», — заявил Камехо в интервью РТ.

Также спортсмен добавил, что на данном этапе не испытывает никакого дискомфорта и надеется помочь сборной России по волейболу добиться результата.

Ранее сообщалось, что волейболист «Зенита» Камехо подал документы на получение российского спортивного гражданства.

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