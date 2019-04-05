Сборная России по кёрлингу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ в Канаде

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Российские кёрлингисты уступили сборной Германии в матче 10-го тура группового этапа чемпионата мира и за два тура до конца раунда потеряли шансы на выход в плей-офф.
Сборная России по кёрлингу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ в Канаде
  • РИА Новости

Матч между сборными России и Германии по кёрлингу закончился со счётом 6:12.

С тремя победами россияне потеряли теоретические шансы занять шестую строчку, дающую право сыграть в плей-офф чемпионата мира.

В заключительных матчах турнира сборная России сыграет с Норвегией и Японией. Чемпионат мира по кёрлингу в канадском Летбридже завершится 7 апреля.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты одержали третью победу на ЧМ в Канаде.

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