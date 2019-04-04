Руководитель проекта по внедрению VAR оценил использование системы в матчах Кубка России

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи судьям (VAR) в России Леонид Калошин оценил использование системы в матчах 1/2 финала Кубка России по футболу.

«Для нас это был определённый новый этап, это не тестовые, а вполне боевые матчи, в которых решается судьба команд. Я очень доволен тем, как всё прошло», — приводит слова Калошина ТАСС.

Он отметил, что VAR может быть использована и в ответных матчах Кубка России.

«Сложностей было много, предстояло со всех точек зрения решить и настроить всё, чем мы и занимались сутки с того момента, как получили разрешение. То, что два матча прошли в один день, стало дополнительной сложностью. Хорошо, что у нас есть время до следующих матчей — мы будем продолжать подготовку», — добавил функционер.

Система VAR впервые была применена в отечественном футболе на полуфинальных матчах Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».

Ранее сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер считает правильным введение VAR в российском футболе.