В «Урале» рассказали, кто оплатил использование VAR в полуфинальных матчах Кубка России

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, кто выделил средства на использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первых полуфинальных матчах Кубка России по футболу.
В «Урале» рассказали, кто оплатил использование VAR в полуфинальных матчах Кубка России
  • РИА Новости

По словам Иванова, которые передаёт ТАСС, система VAR обслуживалась за счёт Российского футбольного союза (РФС).

Он отметил, что клубы, принимавшие участие во встречах, не выделяли средств на обслуживание системы.

«Пока идут тестовые матчи, клубы ничего платить не будут. Конечно, использование системы VAR стоит недёшево. Клубы немного шокированы ценами. Есть много клубов, которые живут за счёт региональных бюджетов, и где взять деньги ещё и на установку VAR — пока тяжело понять. Но, я думаю, они разберутся», — добавил президент «Урала».

Система VAR впервые была применена в отечественном футболе во время полуфинальных матчей Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».

Ранее сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер считает правильным введение VAR в российском футболе.

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