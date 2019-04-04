ЦСКА объявил о возобновлении сотрудничества с автомобильной компанией

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Московский ЦСКА вновь будет сотрудничать с автоконцерном Hyundai, с которым клуб работал в период с 2011 по 2016 год.
ЦСКА объявил о возобновлении сотрудничества с автомобильной компанией
  • Reuters

«Мы были партнёрами с 2011 по 2016 год и за это время выиграли большое количество трофеев, трижды становились чемпионами, обладателями Кубка и Суперкубка. Надеемся, возобновление сотрудничества будет таким же плодотворным. Опыт сотрудничества у нас есть, и мы им довольны», — заявил на пресс-конференции президент ЦСКА Евгений Гинер.

Также глава клуба добавил, что автомобильная компания не будет полностью содержать армейцев.

Ранее сообщалось, что экс-спортивный директор «Ромы» хотел приобрести Чалова.

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