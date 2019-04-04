СМИ: Хоккеист Бочаров продлил контракт с московским «Динамо»

По сообщениям прессы, вратарь столичного «Динамо» Иван Бочаров подписал с клубом новый двухлетний контракт.

Как сообщает «Чемпионат», 23-летний голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров продлил контракт с клубом на два года.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Бочаров сыграл 38 матчей, в которых одержал 19 побед, отражая 93,3% бросков. Коэффициент надёжности вратаря составлял 1,93.

В плей-офф голкипер «Динамо» пропускал в среднем по 2,15 шайбы за игру, отбивая 93,7% попыток соперника.

Московский клуб прекратил борьбу за Кубок Гагарина во втором раунде, уступив в серии ЦСКА со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии финала Западной конференции КХЛ.