Казанский «Зенит» обыграл итальянскую «Перуджу» в полуфинале волейбольной Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче волейбольной Лиги чемпионов среди мужских команд казанский «Зенит» на выезде одержал победу над итальянской «Перуджей».

Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13) в пользу российского коллектива.

Ответный поединок команд состоится 10 апреля в Казани. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Лиги чемпионов, где сыграет либо с польской «Скрой», либо с итальянским клубом «Любе Чивитанова».

Ранее сообщалось, что матч открытия чемпионата мира по волейболу 2022 года может пройти на футбольном стадионе «Динамо» в Москве.