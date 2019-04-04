Казанский «Зенит» обыграл итальянскую «Перуджу» в полуфинале волейбольной Лиги чемпионов
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13) в пользу российского коллектива.
Ответный поединок команд состоится 10 апреля в Казани. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Лиги чемпионов, где сыграет либо с польской «Скрой», либо с итальянским клубом «Любе Чивитанова».
Ранее сообщалось, что матч открытия чемпионата мира по волейболу 2022 года может пройти на футбольном стадионе «Динамо» в Москве.