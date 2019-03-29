Матч открытия ЧМ-2022 по волейболу может пройти на московском стадионе «Динамо»

Матч открытия чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд, который примет Россия, может пройти на открывшемся после реконструкции футбольном стадионе «Динамо» в Петровском парке Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента коммерции и продаж Международной федерации волейбола (FIVB) Елизавету Тищенко.

Отмечается, что на данный момент формат ЧМ-2022 по волейболу находится в стадии утверждения, а список городов, которые примут матчи турнира, официально не объявлен.

Ранее сообщалось, что «Финал шести» волейбольной Лиги наций пройдёт в июле 2019 года в американском Чикаго.