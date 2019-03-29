Матч открытия ЧМ-2022 по волейболу может пройти на московском стадионе «Динамо»

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Матч открытия чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд, который примет Россия, может пройти на открывшемся после реконструкции футбольном стадионе «Динамо» в Петровском парке Москвы.
Матч открытия ЧМ-2022 по волейболу может пройти на московском стадионе «Динамо»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента коммерции и продаж Международной федерации волейбола (FIVB) Елизавету Тищенко.

Отмечается, что на данный момент формат ЧМ-2022 по волейболу находится в стадии утверждения, а список городов, которые примут матчи турнира, официально не объявлен.

Ранее сообщалось, что «Финал шести» волейбольной Лиги наций пройдёт в июле 2019 года в американском Чикаго.

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