Главный тренер ЦСКА о поражении от СКА: тяжело столько времени играть в меньшинстве
«Что комментировать — готовимся к следующей игре. Тяжело столько меньшинства играть. Ребята устают, соперник играет против нас мастеровитый. Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Он также высказался о том, что первое звено его команды не забрасывает шайб и пропускает.
«Здесь всё по делу, это хороший вызов для нашего первого звена. Почему нет?» — добавил Никитин.
Ранее СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии финала Западной конференции КХЛ.