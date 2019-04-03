Главный тренер ЦСКА о поражении от СКА: тяжело столько времени играть в меньшинстве

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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от петербургского СКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Что комментировать — готовимся к следующей игре. Тяжело столько меньшинства играть. Ребята устают, соперник играет против нас мастеровитый. Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также высказался о том, что первое звено его команды не забрасывает шайб и пропускает.

«Здесь всё по делу, это хороший вызов для нашего первого звена. Почему нет?» — добавил Никитин.

Ранее СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии финала Западной конференции КХЛ.

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