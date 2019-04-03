«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, победив «Хайденхайм» со счётом 5:4

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Мюнхенская «Бавария» обыграла «Хайденхайм» в матче 1/4 финала Кубка Германии по футболу.
«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, победив «Хайденхайм» со счётом 5:4
  • Reuters

Встреча состоялась в Мюнхене и завершилась со счётом 5:4.

В составе мюнхенцев дубль оформил Роберт Левандовски, а также отличились Леон Горецка, Томас Мюллер и Серж Гнабри. У гостей хет-триком отметился Роберт Глатцель и один мяч забил Марк Шнаттерер.

При этом большую часть игры «Бавария» провела в меньшинстве — на 13-й минуте был удалён Никлас Зюле.

Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии.

Ранее «Бавария» анонсировала матч со сборной Китая по футболу.

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