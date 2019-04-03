Адвокат Кокорина прокомментировала прошение о продлении ареста
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«Мысли, что после выхода на свободу спортсмены продолжат поднимать стулья и заниматься преступной деятельностью, противоречат принципу разумности», — сказала представительница игрока.
Она отметила, что действия в отношении спортсменов противоречат закону.
«Президент даже сказал, что нельзя держать людей под стражей. Нельзя так огульно и формально подходить к любому делу. И всё равно прокуратура это делает», — добавила Стукалова.
Ранее сообщалось, что следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября.