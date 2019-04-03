Адвокат Кокорина прокомментировала прошение о продлении ареста

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова высказалась о ходатайстве прокуратуры о продлении ареста её подзащитного и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на полгода.
Адвокат Кокорина прокомментировала прошение о продлении ареста
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мысли, что после выхода на свободу спортсмены продолжат поднимать стулья и заниматься преступной деятельностью, противоречат принципу разумности», — сказала представительница игрока.

Она отметила, что действия в отношении спортсменов противоречат закону.

«Президент даже сказал, что нельзя держать людей под стражей. Нельзя так огульно и формально подходить к любому делу. И всё равно прокуратура это делает», — добавила Стукалова.

Ранее сообщалось, что следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября.

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