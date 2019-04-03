Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября
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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Мамаева, отметил, что данное требование «никак не аргументировано».
3 апреля в Пресненском суде Москвы проходит предварительное заседание по итогам расследования по делу футболистов.
Ранее стало известно, что Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также Дарья Кокорина, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прибыли в Пресненский суд.