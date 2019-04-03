Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября

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Следствие просит продлить срок ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ещё на полгода.
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Мамаева, отметил, что данное требование «никак не аргументировано».

3 апреля в Пресненском суде Москвы проходит предварительное заседание по итогам расследования по делу футболистов.

Ранее стало известно, что Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также Дарья Кокорина, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прибыли в Пресненский суд.

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