Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября

Следствие просит продлить срок ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ещё на полгода.

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Мамаева, отметил, что данное требование «никак не аргументировано».

3 апреля в Пресненском суде Москвы проходит предварительное заседание по итогам расследования по делу футболистов.

Ранее стало известно, что Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также Дарья Кокорина, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прибыли в Пресненский суд.