Кацалапов станет капитаном сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию
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- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, фигурист Никита Кацалапов станет капитаном сборной страны на командном чемпионате мира.
В марте Кацалапов и Виктория Синицына стали серебряными медалистами чемпионата мира в Сайтаме. Командное первенство мира пройдёт с 11 по 14 апреля в городе Фукуока (Япония).
Ранее сообщалось, что фигурист Коляда попал в больницу.