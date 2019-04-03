Кацалапов станет капитаном сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синицыной в танцах на льду, будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Кацалапов станет капитаном сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, фигурист Никита Кацалапов станет капитаном сборной страны на командном чемпионате мира.

В марте Кацалапов и Виктория Синицына стали серебряными медалистами чемпионата мира в Сайтаме. Командное первенство мира пройдёт с 11 по 14 апреля в городе Фукуока (Япония).

Ранее сообщалось, что фигурист Коляда попал в больницу.

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