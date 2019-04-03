Фигурист Коляда попал в больницу

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У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Фигурист Коляда попал в больницу
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Дорогие друзья, так уж получилось, что закончился мой соревновательный сезон на очень неприятной ноте, я снова оказался в больнице с обострением старых проблем. После выписки буду думать над следующим сезоном и новыми программами», — написал спортсмен в Instagram.

Также Коляда поблагодарил свою команду и болельщиков за поддержку на протяжении сезона.

Ранее Тарасова рассказала, кто её разочаровал на ЧМ по фигурному катанию в Японии.

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