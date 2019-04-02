Тарасова рассказала, кто её разочаровал на ЧМ по фигурному катанию в Японии

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления россиян на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.
Тарасова рассказала, кто её разочаровал на ЧМ по фигурному катанию в Японии
  • © РИА Новости

«Разумеется, на чемпионате мира порадовала Алинка Загитова. И Женя Медведева очень порадовала. Обе эти девочки уже с судьбой. Вообще, все наши девчонки порадовали. А вот мальчики расстроили», — приводят слова Тарасовой «Аргументы и Факты».

Она отметила, что дело не в том, как фигуристы откатали свои программы, не в технике и не в падениях.

«У Коляды, например, абсолютно нет мотивации. Человек, который мог бы спокойно прыгать 3—4 четверных прыжка, этого не делает. И у него даже в мыслях этого нет! Он вполне доволен своим катанием — все его интервью после произвольной программы подтверждают это», — пояснила тренер.

Она также высказалась о выступлении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных пар.

«Они опять не первые? Но они вторые! При потрясающем катании, которое показывают китайцы, у наших нет шансов на золото. Остаётся только ждать, когда китайская пара упадёт», — добавила Тарасова.

Ранее Илья Авербух прокомментировал выступление Коляды на ЧМ в Сайтаме.

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