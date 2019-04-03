Чемпион UFC Кормье раскритиковал дисквалифицированного российского бойца

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье раскритиковал российского бойца Руслана Магомедова, получившего пожизненную дисквалификацию за отказ пройти допинг-тестирование.
Чемпион UFC Кормье раскритиковал дисквалифицированного российского бойца
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это просто дико. Неважно, являешься ты мне партнёром по залу или нет, никто не должен пользоваться этой дрянью», — написал американец в Twitter.

Даниэль Кормье и Руслан Магомедов вместе занимались в тренировочном зале АКА. 2 апреля Американское антидопинговое агентство (USADA) пожизненно дисквалифицировало россиянина за отказ пройти допинг-тест. Магомедов стал первым бойцом в истории UFC, получившим подобное наказание.

Ранее сообщалось, что пожизненно дисквалифицированный российский боец расторг контракт с UFC.

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