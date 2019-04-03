Адвокат: Мамаев хочет побыстрее выйти к семье
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«Настрой у нас боевой, как всегда, мы с верой в правосудие и надеждой на справедливость. Павел держится, морально готов к любому решению, которое может вынести суд. Он уже адаптировался, но хочет побыстрее выйти к семье. Никто не рассчитывал, что процесс так затянется», — цитирует адвоката «Чемпионат».
Также Бушманов добавил, что если суд отпустит его подзащитного, то это благотворно скажется на скорости судопроизводства.
Ранее сообщалось, что ЕСПЧ не принял жалобу на арест Кокорина.