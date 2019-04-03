Адвокат: Мамаев хочет побыстрее выйти к семье

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Адвокат Игорь Бушманов, занимающийся делами полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о настрое подзащитного перед началом судебного заседания.
Адвокат: Мамаев хочет побыстрее выйти к семье
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Настрой у нас боевой, как всегда, мы с верой в правосудие и надеждой на справедливость. Павел держится, морально готов к любому решению, которое может вынести суд. Он уже адаптировался, но хочет побыстрее выйти к семье. Никто не рассчитывал, что процесс так затянется», — цитирует адвоката «Чемпионат».

Также Бушманов добавил, что если суд отпустит его подзащитного, то это благотворно скажется на скорости судопроизводства.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ не принял жалобу на арест Кокорина.

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