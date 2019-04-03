СМИ: «Интер» собирается судиться с Бэкхемом из-за названия его клуба в США

По информации итальянской прессы, руководство миланского клуба недовольно тем, что британский экс-футболист Дэвид Бэкхем назвал свой проект «Интер Майами», считая такое наименование нарушением прав собственности на товарный знак.

Как сообщает Calciomercato, руководство миланского «Интера» намерено подать в суд на Дэвида Бэкхема. Итальянская сторона желает получить объяснение, не нарушает ли название американского клуба экс-футболиста права собственности на товарный знак.

«Интер Майами» должен дебютировать в американской Высшей футбольной лиге (MLS) в 2020 году.

Ранее сообщалось, что клуб Бэкхема получил возможность выступить в MLS в следующем сезоне.