Клуб Бекхэма получил возможность выступить в MLS в следующем сезоне

Американский «Интер Майами», частичным владельцем которого является экс-полузащитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, может стать частью Высшей футбольной лиги (MLS) уже в следующем сезоне.

Как сообщает официальный сайт MLS, «Интер Майами» получит новую арену на 18 тыс. зрителей, что являлось заключительным критерием для вступления в лигу. Руководство города Форт-Лодердейл в Майами поддержало строительство новой арены, стоимость которой оценивается в $60 млн.

Сообщается, что постройка стадиона и тренировочного комплекса займёт порядка трёх лет. До этого времени домашней ареной «Интер Майами» будет «Локхарт Стадиум».

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе перед стадионом «Гэлакси» открыли статую футболиста Бекхэма.