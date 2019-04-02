Заявки на работу VAR в России будут подаваться на каждый матч индивидуально

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Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин рассказал об особенностях использования VAR в российских матчах.
Заявки на работу VAR в России будут подаваться на каждый матч индивидуально
  • Reuters

«Заявки в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) подаются на каждый конкретный матч, причём нельзя подать заявку, если она не соответствует многим параметрам, таким как время и место проведения игры», — приводит слов Калошина ТАСС.

Он отметил, что для начала нужно успешно провести игры, на которые получено разрешение, и только потом можно будет говорить, на каких ещё матчах будет использоваться VAR.

Ранее стало известно, что VAR будет использоваться в первых матчах 1/2 финала Кубка России.

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