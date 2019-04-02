Глава РФС считает, что с внедрением VAR российский футбол входит в новую эру

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал предстоящее использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первых полуфинальных матчах Кубка России.

«Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он отметил, что в РФС признательны Международной федерации футбола (ФИФА) и Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) за то, что они, изучив предоставленные российской стороной материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение об использовании VAR в режиме Live уже на ближайших кубковых матчах.

Ранее стало известно, что VAR будет использоваться в первых матчах 1/2 финала Кубка России.