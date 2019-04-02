Глава РФС считает, что с внедрением VAR российский футбол входит в новую эру

Короткая ссылка
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал предстоящее использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первых полуфинальных матчах Кубка России.
Глава РФС считает, что с внедрением VAR российский футбол входит в новую эру
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он отметил, что в РФС признательны Международной федерации футбола (ФИФА) и Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) за то, что они, изучив предоставленные российской стороной материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение об использовании VAR в режиме Live уже на ближайших кубковых матчах.

Ранее стало известно, что VAR будет использоваться в первых матчах 1/2 финала Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить