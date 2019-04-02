«Реал» представил планы по реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский футбольный клуб «Реал» представил проект реконструкции домашнего стадиона команды «Сантьяго Бернабеу».

По словам президента клуба Флорентино Переса, реконструкция не сильно отразится на вместимости арены, которая сейчас способна принять 81 044 зрителя. Отмечается, что на стадионе появится выдвижная крыша.

Планируется, что реконструкция продлится 3,5 года, а работы начнутся по завершении текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Варан заявил руководству «Реала» о намерении покинуть команду.