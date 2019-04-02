«Реал» представил планы по реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Короткая ссылка
Мадридский футбольный клуб «Реал» представил проект реконструкции домашнего стадиона команды «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» представил планы по реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
  • Reuters

По словам президента клуба Флорентино Переса, реконструкция не сильно отразится на вместимости арены, которая сейчас способна принять 81 044 зрителя. Отмечается, что на стадионе появится выдвижная крыша.

Планируется, что реконструкция продлится 3,5 года, а работы начнутся по завершении текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Варан заявил руководству «Реала» о намерении покинуть команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить