Женская сборная России по хоккею проиграла Чехии в контрольном матче
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в финском Эспоо, завершилась со счётом 3:2 в пользу чешской команды.
Победу сборной Чехии принесли шайбы Вендулы Прибыловой, Денисы Крицовой и Катерины Мрацовой.
Россиянки ответили шайбами Елены Дергачёвой и Лианы Ганеевой.
По завершении трёх периодов команды по договорённости сыграли пятиминутный овертайм в формате «три на три», который завершился в пользу сборной Чехии, а также провели серию буллитов — в ней победу одержали россиянки.
Соревнования чемпионата мира пройдут 4—14 апреля.
Ранее стал известен состав женской сборной России по хоккею на ЧМ в Эспоо.