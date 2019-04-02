Женская сборная России по хоккею проиграла Чехии в контрольном матче

Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Чехии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года.

Встреча, прошедшая в финском Эспоо, завершилась со счётом 3:2 в пользу чешской команды.

Победу сборной Чехии принесли шайбы Вендулы Прибыловой, Денисы Крицовой и Катерины Мрацовой.

Россиянки ответили шайбами Елены Дергачёвой и Лианы Ганеевой.

По завершении трёх периодов команды по договорённости сыграли пятиминутный овертайм в формате «три на три», который завершился в пользу сборной Чехии, а также провели серию буллитов — в ней победу одержали россиянки.

Соревнования чемпионата мира пройдут 4—14 апреля.

Ранее стал известен состав женской сборной России по хоккею на ЧМ в Эспоо.