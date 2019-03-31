Стал известен состав женской сборной России по хоккею на ЧМ в Эспоо

Тренерский штаб женской сборной России по хоккею определился с составом национальной команды на чемпионат мира 2019 года в финском Эспоо.

©fhr.ru

В заявку национальной команды на мировое первенство вошли 23 хоккеистки: вратари — Валерия Меркушева, Надежда Морозова, Анна Пругова; защитники — Мария Баталова, Анна Шибанова Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова, Нина Пирогова, Анна Савонина, Лиана Ганеева, Дарья Терёшкина; нападающие — Елена Дергачёва, Анна Шохина, Алевтина Штарёва, Оксана Братищева, Александра Вафина, Виктория Кулишова, Диана Канаева, Екатерина Смолина, Валерия Павлова, Анна Тимофеева, Ольга Сосина и Фануза Кадирова. Соперниками россиянок на групповой стадии турнира станут команды США, Канады, Финляндии и Швейцарии. Соревнования чемпионата мира пройдут 4—14 апреля. Первый матч сборная России проведёт 5 апреля с командой Швейцарии. Ранее сообщалось, что российский защитник клуба НХЛ «Виннипег» Дмитрий Куликов номинирован на приз за преданность хоккею.