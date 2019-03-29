Российский защитник клуба НХЛ «Виннипег» Куликов номинирован на приз за преданность хоккею

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов вошёл в список номинантов на «Билл Мастертон Трофи» — награду, ежегодно вручаемую Ассоциацией хоккейных журналистов Северной Америки за высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.
Российский защитник клуба НХЛ «Виннипег» Куликов номинирован на приз за преданность хоккею
  • © Andrew Dieb/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание Winnipeg Sun.

28-летний россиянин борется с последствиями серьёзной травмы спины, полученной в октябре 2016 года ещё во время выступлений за «Баффало Сэйбрз». Несмотря на былые проблемы со здоровьем, Куликов, в минувшее межсезонье перенёсший хирургическое вмешательство, принял участие в 51 матче текущего регулярного чемпионата НХЛ, отметившись шестью результативными передачами при показателе полезности «+9».

Помимо Дмитрия, на «Билл Мастертон Трофи» были номинированы ещё 14 хоккеистов, среди которых — голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, преодолевший последствия двух сотрясений мозга, самый возрастной из ныне действующих игроков НХЛ Мэтт Каллен, представляющий «Питтсбург Пингвинз», и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, избавившийся от алкогольной и наркотической зависимости, вызванной психическими расстройствами.

Ранее Куликов заявил о готовности выступить на чемпионате мира по хоккею 2019 года в составе сборной России, если его «Джетс» не сумеют пробиться в поздние раунды плей-офф НХЛ.

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