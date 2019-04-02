Глава IIHF считает, что европейские хоккейные лиги должны обмениваться судьями по ходу сезона

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение, что четыре ведущие хоккейные лиги Европы должны ввести практику обмена судьями по ходу сезона.

По словам Фазеля, которые передаёт ТАСС, такая практика пойдёт на пользу в первую очередь самим арбитрам, а также хоккею в целом.

Он отметил, что имеет в виду лиги России, Финляндии, Чехии и Швеции, и добавил, что со временем к такой практике могли бы присоединиться турниры Германии, Швейцарии и Словакии.

Ранее сообщалось, что IIHF планирует проводить турниры по схожим с НХЛ правилам.