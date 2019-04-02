Глава IIHF считает, что европейские хоккейные лиги должны обмениваться судьями по ходу сезона
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По словам Фазеля, которые передаёт ТАСС, такая практика пойдёт на пользу в первую очередь самим арбитрам, а также хоккею в целом.
Он отметил, что имеет в виду лиги России, Финляндии, Чехии и Швеции, и добавил, что со временем к такой практике могли бы присоединиться турниры Германии, Швейцарии и Словакии.
Ранее сообщалось, что IIHF планирует проводить турниры по схожим с НХЛ правилам.