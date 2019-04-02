РПЛ огласила ключевые даты сезона-2019/20

Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала ключевые даты проведения чемпионата России по футболу среди команд РПЛ в сезоне-2019/20.

Как сообщается в официальном Twitter РПЛ, следующий чемпионат начнётся 14 июля 2019 года и продлится до 17 мая 2020-го.

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля 2019 года.

Ранее стало известно, что Фёдор Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ.