РПЛ огласила ключевые даты сезона-2019/20

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Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала ключевые даты проведения чемпионата России по футболу среди команд РПЛ в сезоне-2019/20.
РПЛ огласила ключевые даты сезона-2019/20
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как сообщается в официальном Twitter РПЛ, следующий чемпионат начнётся 14 июля 2019 года и продлится до 17 мая 2020-го.

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля 2019 года.

Ранее стало известно, что Фёдор Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ.

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