Нурмагомедов назвал поединок с Фергюсоном «боем мечты»
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«В данный момент это самый ожидаемый бой в UFС. Об этом мне сказали владельцы организации, они проводили опрос. Является ли поединок с Фергюсоном боем мечты? Да, конечно», — сказал Нурмагомедов на встрече со студентами в Москве.
Также россиянин пожелал американцу поскорее решить семейные проблемы и вернуться к активным выступлениям.
Ранее сообщалось, что брат Нурмагомедова подписал контракт с UFC.