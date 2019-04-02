Нурмагомедов назвал поединок с Фергюсоном «боем мечты»

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.

«В данный момент это самый ожидаемый бой в UFС. Об этом мне сказали владельцы организации, они проводили опрос. Является ли поединок с Фергюсоном боем мечты? Да, конечно», — сказал Нурмагомедов на встрече со студентами в Москве.

Также россиянин пожелал американцу поскорее решить семейные проблемы и вернуться к активным выступлениям.

Ранее сообщалось, что брат Нурмагомедова подписал контракт с UFC.