Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора
- Reuters
«Мы с UFC обсуждали проведение реванша с Макгрегором, пока он не объявил о завершении карьеры. В UFC говорили, что он проведёт бой в июле, а затем встретится со мной. Но сейчас не знаю», — сказал Нурмагомедов на встрече со студентами в Москве.
Также обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе заявил, что планирует провести два боя до окончания календарного года.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал звонок президента России Владимира Путина особенным моментом в жизни.