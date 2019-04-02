Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что обсуждал с организацией возможность проведения повторного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора
  • Reuters

«Мы с UFC обсуждали проведение реванша с Макгрегором, пока он не объявил о завершении карьеры. В UFC говорили, что он проведёт бой в июле, а затем встретится со мной. Но сейчас не знаю», — сказал Нурмагомедов на встрече со студентами в Москве.

Также обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе заявил, что планирует провести два боя до окончания календарного года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал звонок президента России Владимира Путина особенным моментом в жизни.

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