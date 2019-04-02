Нурмагомедов назвал звонок Путина особенным моментом в жизни

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о звонке президента России Владимира Путина и о совете, который получил от главы государства.

«Владимир Владимирович спросил: «Как дела?» Я сказал: «Ничего, в окружении сидим». Он сказал: «Нужно лучше контролировать свои эмоции». Это был особенный момент: не кто-то, а сам президент позвонил!» — рассказал Нурмагомедов, выступая перед студентами РЭУ имени Плеханова.

Звонок от Владимира Путина был после победы Нурмагомедова над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. По окончании поединка между бойцами произошла драка. В потасовке участвовали и члены их команд. Потребовалось вмешательство полиции.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов сравнил Макгрегора с ревнивой женой.