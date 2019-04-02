Нурмагомедов сравнил Макгрегора с ревнивой женой
- Reuters
«Завтра Конор снова напишет, что возвращается, и все СМИ подхватят. Он для этого и закинул это всё. Я понимаю, зачем Макгрегор объявил об уходе. Это как ревнивая жена, которая чуть что говорит: «Я ухожу». Он хочет, чтобы компания почувствовала, что потеряет деньги без него. Это политика», — сказал Нурмагомедов.
Также спортсмен добавил, что с UFC непросто вести переговоры.
Ранее сообщалось, что UFC предлагает Нурмагомедову деньги за отказ от своих слов.