Нурмагомедов сравнил Макгрегора с ревнивой женой

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов считает, что его ирландский коллега Конор Макгрегор заявил об уходе из спорта ради давления на руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Нурмагомедов сравнил Макгрегора с ревнивой женой
  • Reuters

«Завтра Конор снова напишет, что возвращается, и все СМИ подхватят. Он для этого и закинул это всё. Я понимаю, зачем Макгрегор объявил об уходе. Это как ревнивая жена, которая чуть что говорит: «Я ухожу». Он хочет, чтобы компания почувствовала, что потеряет деньги без него. Это политика», — сказал Нурмагомедов.

Также спортсмен добавил, что с UFC непросто вести переговоры.

Ранее сообщалось, что UFC предлагает Нурмагомедову деньги за отказ от своих слов.

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