Нурмагомедов сравнил Макгрегора с ревнивой женой

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов считает, что его ирландский коллега Конор Макгрегор заявил об уходе из спорта ради давления на руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Завтра Конор снова напишет, что возвращается, и все СМИ подхватят. Он для этого и закинул это всё. Я понимаю, зачем Макгрегор объявил об уходе. Это как ревнивая жена, которая чуть что говорит: «Я ухожу». Он хочет, чтобы компания почувствовала, что потеряет деньги без него. Это политика», — сказал Нурмагомедов.

Также спортсмен добавил, что с UFC непросто вести переговоры.

Ранее сообщалось, что UFC предлагает Нурмагомедову деньги за отказ от своих слов.