Нурмагомедов: UFC предлагает мне деньги за отказ от своих слов

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не вернётся в октагон без брата Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, которые получили более длительные дисквалификации за инцидент после боя с Конором Макгрегором.
Нурмагомедов: UFC предлагает мне деньги за отказ от своих слов
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Хочу вернуться в сентябре, но загвоздка в том, что в сентябре не могут вернуться Зубайра и Абубакар. Я им сказал, что, пока они не вернутся, я тоже не вернусь, ведь они пострадали из-за меня. Мои условия: сначала возвращаются они, а потом я. Мне смешно бывает, когда мне предлагают деньги за отказ от своих слов. Забавно, когда люди судят по себе», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Также боец заявил, что переговоры с UFC относительно следующего боя продолжаются.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернётся в октагон в сентябре.

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