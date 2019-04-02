СМИ: Вратарь сборной Англии по футболу Пикфорд устроил пьяный дебош в баре

По сообщениям британской прессы, голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд стал участником потасовки в Сандерленде.

Как сообщает The Guardian, вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд устроил пьяный дебош в баре Сандерленда. По информации источника, спортсмен проводил вечер в компании своей невесты.

Footage of Jordan Pickford scrapping with Newcastle fans last night... pic.twitter.com/wYT6P3ZBQW — BenchWarmers (@BeWarmers) 1 апреля 2019 г.

В течении вечера Пикфорд, употреблявший алкоголь, подвергался насмешкам в связи с трансфером из «Сандерленда» в Эвертон. Затем оскорблениям подверглась его невеста, и завязалась драка.

Полиция Сандерленда подтвердила факт расследования инцидента. Сообщается, что в результате конфликта никто не пострадал и не был арестован. Клуб Пикфорда начал внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в 32-м туре АПЛ.