СМИ: Вратарь сборной Англии по футболу Пикфорд устроил пьяный дебош в баре

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По сообщениям британской прессы, голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд стал участником потасовки в Сандерленде.
СМИ: Вратарь сборной Англии по футболу Пикфорд устроил пьяный дебош в баре
  • globallookpress.com
  • © Andrew Yates/imago sportfotodienst

Как сообщает The Guardian, вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд устроил пьяный дебош в баре Сандерленда. По информации источника, спортсмен проводил вечер в компании своей невесты.

В течении вечера Пикфорд, употреблявший алкоголь, подвергался насмешкам в связи с трансфером из «Сандерленда» в Эвертон. Затем оскорблениям подверглась его невеста, и завязалась драка.

Полиция Сандерленда подтвердила факт расследования инцидента. Сообщается, что в результате конфликта никто не пострадал и не был арестован. Клуб Пикфорда начал внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в 32-м туре АПЛ.

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