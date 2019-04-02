Родина проиграла в первом круге турнира WTA в Чарльстоне
Россиянка Евгения Родина уступила американке Шелби Роджерс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 4:6, 2:6.
Во втором круге местная теннисистка сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
Ранее Вихлянцева и Хромачёва не смогли выйти во второй круг турнира WTA в Чарльстоне.
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