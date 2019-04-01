Понкрашов объяснил, из-за чего случилась потасовка в конце матча ЦСКА — УНИКС

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Баскетболист казанской команды УНИКС Антон Понкрашов рассказал о причинах потасовки в конце матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«Ситуация простая. Мы вели 10 очков, не планировали никуда атаковать. По негласным правилам люди обычно просто держат мяч до конца игры и не атакуют. Но мне показалось, что Хиггинс начал за мной следовать и пытаться выбить мяч», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Он отметил, что на его вопрос, продолжают ли они играть, Хиггинс ответил неоднозначно, из-за чего Понкрашов и решил атаковать кольцо. По его словам, это была защитная реакция.

«С уважением отношусь как к Хиггинсу, так и ко всей команде ЦСКА. Если кого-то этим моментом обидел — прошу извинить, но здесь у каждого своя правда. Это баскетбольное решение, правильным оно было или нет», — добавил Понкрашов.

УНИКС победил со счётом 83:73.

Ранее сообщалось, что в конце баскетбольного матча ЦСКА — УНИКС произошла потасовка.

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