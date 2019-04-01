Поветкин признался, что хочет ударить по лицу Уайлдера

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Российский боксёр Александр Поветкин ответил на вопрос, есть ли у него желание разобраться с действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером за его высказывания в свой адрес после истории с допингом.
Поветкин признался, что хочет ударить по лицу Уайлдера
  • © РИА Новости

«Засудить его нет желания, а вот по роже дать ему — это желание есть, конечно. Понимаю, что он неплохой боксёр. Но просто посмотрите, что они там говорят друг про друга, — за это язык можно отрезать», — заявил спортсмен на YouTube-канале Octagon TV.

Он отметил, что у западных бойцов другой менталитет, напомнив о различных резонансных действиях Конора Макгрегора и Тайсона Фьюри. 

«При СССР их, наверное, в дурку бы отправили. Сказали бы: «Куда вам боксировать», — сказал Поветкин.

В 2016 году Поветкин должен был встретиться в поединке с Уайлдером, но бой был отменён из-за положительной допинг-пробы россиянина.

Ранее Поветкин выразил мнение, что история с допингом испортила ему карьеру.

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