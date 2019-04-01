В РПЛ назвали причину переноса матча «Спартак» — «Рубин»

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Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин сообщил причину переноса матча 26-го тура между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».
В РПЛ назвали причину переноса матча «Спартак» — «Рубин»
  • РИА Новости

Мейтин заявил, что главной причиной переноса игры является празднование Пасхи, и пояснил, что с соответствующим запросом в лигу обратилось МВД, передаёт «Чемпионат».

«Проведение таких мероприятий стоит больших усилий как полиции, так и Росгвардии. В связи с этим мы решили перенести матч», — добавил Мейтин.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдёт не 28, а 29 апреля на «Открытие Арене» и начнётся в 19:30.

Ранее сообщалось, что РПЛ перейдёт на летний мяч с 24-го тура.

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